Зеленский подписал закон, который освобождает от уплаты консульского сбора социально уязвимые категории граждан
Президент подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, которые обращаются за совершением консульских действий" № 1666-ІХ, который Верховная Рада приняла 15 июля 2021 года
Об этом сообщает сайт Офиса Президента.
Отмечается, что документ нацелен на освобождение представителей наиболее уязвимых слоев населения от уплаты консульского сбора в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.
"В частности, согласно закону, лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к I и II категорий, люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, не будут платить консульский сбор за совершение нотариальных действий за границей, а также за оформление в заграничных дипломатических учреждениях Украины паспорта для выезда за границу ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в нем отмечается, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие 1 января 2022 года.
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