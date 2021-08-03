Зеленский подписал закон, который освобождает от уплаты консульского сбора социально уязвимые категории граждан

Об этом сообщает сайт Офиса Президента.



Отмечается, что документ нацелен на освобождение представителей наиболее уязвимых слоев населения от уплаты консульского сбора в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.



"В частности, согласно закону, лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к I и II категорий, люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, не будут платить консульский сбор за совершение нотариальных действий за границей, а также за оформление в заграничных дипломатических учреждениях Украины паспорта для выезда за границу ", - говорится в сообщении.



Кроме того, в нем отмечается, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие 1 января 2022 года.

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