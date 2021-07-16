Зеленский подписал закон, который изменяет уголовную ответственность за недостоверное декларирование
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации", принятый Верховной Радой 29 июня
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента .
Народные депутаты приняли этот документ после повторного рассмотрения одноименного закона от 3 июня, к которому Зеленский применил право вето.
Закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.
В частности, документ относит недостоверное декларирование к уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, и усиливает ответственность за указанные правонарушения.
Отныне признается умышленным внесение заведомо недостоверных сведений в декларации, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тыс. (По действующей редакции - до 4 тыс.) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Размер штрафа за это устанавливается от 3 тыс. до 4 тыс. (по действующей редакции - от 2,5 тыс. до 3 тыс.) необлагаемых минимумов доходов граждан, а также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.
В случае умышленного внесения субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации на сумму свыше 2 тыс. (по действующей редакции - более 4 тыс.) прожиточных минимумов предусматривается штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. (по действующей редакции - от 3 тыс. до 5 тыс.) необлагаемых минимумов доходов граждан, а также наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
За умышленное непредставление субъектом декларирования декларации предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишение свободы сроком на один год. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
- Напомним, что в электронных декларациях добавят строку о наличии двойного гражданства или вида на жительство в другой стране.
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