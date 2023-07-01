Зеленский подписал закон, которым откладывает переход на украинский школ с преподаванием на языке страны ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым переносит срок перехода на украинский школ с преподаванием предметов на языке одной из стран ЕС на 1 сентября 2024 года
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Подписан №9332, которым откладывается переход на украинский язык школ (преподающих на языке одной из стран с ЕС) на один год, до 1 сентября 2024-го", - говорится в сообщении.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в связи с вооруженной агрессией РФ в системе образования возник вопрос реализации прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза.
В частности, начавшие получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года на языке соответствующего национального меньшинства, продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу данного закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке, не до 1 сентября 2023, как предусмотрено действующим законодательством, а до 1 сентября 2024 года.
- 28 июня Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому предполагается закрепить статус английского как "языка международного общения".
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