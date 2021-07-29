Зеленский подписал закон для развития института старост в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



Согласно сообщению, докуммент совершенствует правовое регулирование института старост для его дальнейшего развития.



Документ предусматривает, что перед вынесением кандидатуры старосты на рассмотрение совета громады, которая его утверждает и освобождает, обязательно проводится общественное обсуждение с жителями.



Кроме того, вхождение старосты в исполнительный комитет совета перестает быть обязанностью, однако он будет иметь гарантированное право на участие и выступление на заседаниях совета, исполкома, других органов совета. По решению органа местного самоуправления, за старостой закрепляются отдельные задачи администратора Центра предоставления админуслуг.

Документ также регулирует порядок создания старостинских округов с целью введения института старост, в частности для городов, которые не являются административными центрами общин, утверждения советом общины положений о старосту, совмещение должности старосты и тому подобное.

Отмечается, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования.



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