Об этом президент Украины рассказал в своем вечернем обращении.

"Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Открытие переговоров – уже в этом году. Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добропорядочный отбор судей Конституционного Суда", - отметил Зеленский.

По его словам, с принятием этого закона наше государство стало еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз.