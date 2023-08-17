Зеленский: Подписал важный евроинтеграционный закон об отборе в Конституционный суд
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регламентирующий отбор судей Конституционного суда, который важен для начала переговоров о вступлении в ЕС
Об этом президент Украины рассказал в своем вечернем обращении.
"Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Открытие переговоров – уже в этом году. Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добропорядочный отбор судей Конституционного Суда", - отметил Зеленский.
По его словам, с принятием этого закона наше государство стало еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз.
- Напомним, Верховная Рада приняла закон, касающийся отбора судей КСУ, который является требованием для членства Украины в ЕС, еще 27 июля.
- 1 августа председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что до 1 сентября Рада планирует принять все законы для переговоров по вступлению в ЕС.
- Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила , что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.
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