Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

Об этом говорится на сайте президента.

Этот указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 года "О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины".

"Рекомендовать Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины принять решение о пребывании на должностях руководителей областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины, прекратив практику их ротаций", - говорится в решении СНБО.

Также, согласно решению СНБО, на должности военкомов будут назначать лиц офицерского состава, зарекомендованных командующими оперативно-тактических группировок, оперативно-стратегических группировок войск и непосредственно участвующих в боевых действиях,

Зарекомендованные офицеры для вступления в должность будут также проходить проверку Службой безопасности Украины.

Кроме того, в решении есть рекомендация для Офиса Генпрокурора, Национального агентства по предотвращению коррупции и Государственного бюро расследований принять в течение месяца дополнительные меры по противодействию совершению руководителями ТЦК коррупционных и других уголовных правонарушений.

Что известно об открытых делах в отношении военкомов

26 июля рабочие группы минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

Правоохранители во время почти сотни обысков в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки 11 областей Украины обнаружили схему избегания призыва на военную службу.

Правоохранители сообщают , что должностные лица одного из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии начисляли себе и подчиненным ежемесячную доплату в 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях.

3 августа Государственное бюро расследований задержало чиновника КГВА, подозреваемого в организации схемы вывоза мужчин за границу по справкам о непригодности к военной службе.

Служба безопасности задержала в Полтавской области руководителя одного из военкоматов, его обвиняют в получении взятки. Также правоохранители объявили подозрения двум чиновникам Черкасской области, которые якобы продавали поддельные справки об инвалидности для выезда мужчинам за границу.

5 августа в Киеве Государственное бюро расследований и офис генпрокурора задержали и сообщили о подозрении начальнику Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ему грозит лишение свободы до 9 лет.

7 августа руководитель районного ТЦК Полтавщины получил подозрение в жестоком избиении подчиненного в полночь под его домом с двумя коллегами.

9 августа стало известно, что главу одного из киевских районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки подозревают в коррупции.