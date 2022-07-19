Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой
Президент Владимир Зеленский подписал указ №518/2022 об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора
Об этом сообщает сайт Офиса президента.
"Уволить ВЕНЕДИКТОВУ Ирину Валентиновну с должности Генерального прокурора", - говорится в указе.
17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора.
После этого Венедиктова пообещала отчитаться в Раде в случае внесения постановления о ее увольнении.
19 июля Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой с должности генерального прокурора. В тот же день за увольнение Венедиктовой проголосовали 264 народных депутата. При этом Венедиктова присутствовала на заседании Верховной Рады.
Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что Венедиктову назначат на дипломатическую должность. Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что ее могут назначить послом в Швейцарии.
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