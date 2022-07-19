English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой

Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой

19 июля, 2022 вторник
20:36
Общество

Президент Владимир Зеленский подписал указ №518/2022 об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

"Уволить ВЕНЕДИКТОВУ Ирину Валентиновну с должности Генерального прокурора", - говорится в указе.

17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора.

После этого Венедиктова пообещала отчитаться в Раде в случае внесения постановления о ее увольнении.

19 июля Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой с должности генерального  прокурора. В тот же день за увольнение Венедиктовой проголосовали 264 народных депутата. При этом Венедиктова присутствовала на заседании Верховной Рады.

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что Венедиктову назначат на дипломатическую должность. Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что ее могут назначить послом в Швейцарии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Владимир Зеленский
Ирина Венедиктова
Читайте также:
Південмаш
16 июля, 2022 суббота
Россияне, ударом по Южмашу в Днепре, отомстили за успешный запуск ракеты-носителя Vega, - депутат облсовета Курячий
путін путлер
17 июля, 2022 воскресенье
На ядерный удар по Украине Россия получит аналогичный ответ по своей территории, - координатор группы "Информационное сопротивление" Машовец
Війна в Україні
18 июля, 2022 понедельник
Война в Украине завершится до полугода и превратится в "замороженный конфликт" - экс-командующий силами НАТО
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.02
    Покупка 36.02
    Продажа 37.03
  • EUR
    Покупка 36.14
    Продажа 37.36
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
19 июля
21:20
Инфографика
Обманчивые обещания Олафа Шольца. Германия сокращает военную помощь Украине, - Die Welt
21:12
Ниже Гондураса. Индекс свободы перемещения у российского паспорта значительно хуже, чем у украинского
21:06
"Это абсолютное вранье", - Ермак о заявлениях Спартц
21:02
Китай обвинил США в "разжигании кризиса" в Украине
21:00
Воздушные силы ВСУ в районе Новой Каховки сбили российский истребитель Су-35
20:54
В лесу на Киевщине пожилая женщина подорвалась на мине
20:54
После Бородянки, после Бучи России не будет среди стран-гарантов нашей безопасности, - Ермак
20:38
Гаубицы Caesar уже на подходе к Украине, — МИД Франции
20:26
Давид Арахамия
Будет много чисток. Арахамия обещает кадровые изменения в правоохранительных органах
20:23
Враг закрепляется на южной окраине Покровска, - Генштаб ВСУ
20:13
Bayraktar Байрактар
Правительство готовит законопроект, который позволит производить в Украине Байрактары
20:09
В США довольны переговорами с лидерами G20 по ограничению цен на российскую нефть
20:03
Венгрия не возражает против транзита оружия в Украину через свою территорию, - заместитель Сийярто
19:48
"С нетерпением жду". Байден после визита на Ближний Восток рассчитывает, что ОПЕК+ существенно увеличит добычу нефти.
19:24
"ЕС здесь, чтобы помочь": Украина и Евросоюз подписали меморандум о выделении 1 млрд евро макрофинансовой помощи
19:08
"Оружие победы": Генштаб показал работу польских САУ KRAB, работающих на фронте
19:07
Россия планирует возобновить поставки газа по трубопроводу "Северный поток-1" уже 21 июля, - Reuters
18:59
На место Джонсона уже претендуют только три кандидата
18:53
Юлия Думанская
Жена Григория Козловского рассказала, как забросала камнями россиян на Кипре
18:52
Эксклюзив
Москва и Минск должны капитулировать, иначе ракетные обстрелы Украины продолжатся, а войска на границах будут стоять, - дипломат Бессмертный
18:45
США добавили РФ и Китай в список государств, где американцам грозит незаконное задержание
18:35
Эксклюзив
Владимир Цыбулько
Основные ступоры назначения руководителя САП сидят на Банковой, - политический эксперт Цыбулько
18:34
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Незаконное назначение руководителя САП - проблема для нашей европейской интеграции, - Николай Княжицкий
18:27
Денис Шмигаль
"Максимально усилить устойчивость государства": Шмыгаль назвал пять приоритетов правительства
18:22
Посол РФ в КНДР заявил, что рабочие из Северной Кореи будут восстанавливать разрушенные и оккупированные украинские города
18:19
Эксклюзив
Нужно уничтожить все мосты вблизи Херсона, тогда оккупанты окажутся в оперативном окружении, - политолог Молчанов
18:11
На временно оккупированной ЗАЭС российские военные похищают работников и прячутся от ВСУ в подвале, - Энергоатом
18:04
В первом полугодии 2022 года прибыль Русснефти сократилась вдвое, а долги выросли
17:42
Эксклюзив
Уничтожение Антоновского моста может привести к уничтожению большой группировки российских войск на Херсонщине, - эксперт Defense Express Рябых
17:41
Правительство зафиксировало цену на газ для тепловиков до мая 2023 года
17:33
Владимир Путин
Путин поехал в Иран за моральной поддержкой, боевыми дронами и дальнобойными ракетами, - The New York Times
17:20
Ворскла
YouTube-канал Еспресо будет транслировать матч Лиги конференций УЕФА 2022/23 Ворскла – АИК
17:20
Эксклюзив
Нафтогаз
Дефолт Нафтогаза станет серьезным основанием для смены премьер-министра и правительства, - эксперт по энергетике Омельченко
17:10
Ирина Венедиктова
Арахамия заявил, что Венедиктову назначат на дипломатическую должность
17:05
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Кремль хочет посадить Украину за стол переговоров, ведь мы приближаемся к перелому в ходе боевых действий, - Роман Бессмертный
16:48
Путин отправился в Тегеран, где встретится с президентами Ирана и Турции
16:23
Газпром подписал с Ираном соглашение об энергетическом сотрудничестве
16:18
"Мы не ждем, что он вернется": Еврокомиссия предполагает, что Россия не возобновит работу Северного потока - 1
16:12
Во время оккупации Чернобыльской зоны Россия совершила ядерный терроризм, - СБУ
16:10
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Зеленский сделал выбор в пользу Ермака и Татарова, поэтому избрание Клименко руководителем САП затягивалось - дипломат Бессмертный
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV