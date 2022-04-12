Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым отменяется весенний призыв в Вооруженные Силы Украины в 2022 году. Параллельно с этим увольнение в запас срочников откладывается до момента "объявления в установленном порядке демобилизации".



Ранее установленные сроки проведения очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года отменены. Однако параллельно с этим все военнослужащие срочной службы не могут быть уволены в запас, поскольку сроки демобилизации на данный момент не установлены.

Напомним, ранее министерство обороны Украины объявило , что 1 апреля в Украине стартует весенний призыв 2022 года.

7 апреля Генштаб ВСУ заявил , что весенний призыв на срочную службу в 2022 году в Украине не будет проводиться.