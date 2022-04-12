Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва в Украине
Увольнение в запас срочников отложено
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым отменяется весенний призыв в Вооруженные Силы Украины в 2022 году. Параллельно с этим увольнение в запас срочников откладывается до момента "объявления в установленном порядке демобилизации".
Ранее установленные сроки проведения очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года отменены. Однако параллельно с этим все военнослужащие срочной службы не могут быть уволены в запас, поскольку сроки демобилизации на данный момент не установлены.
- Напомним, ранее министерство обороны Украины объявило , что 1 апреля в Украине стартует весенний призыв 2022 года.
- 7 апреля Генштаб ВСУ заявил , что весенний призыв на срочную службу в 2022 году в Украине не будет проводиться.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.06
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.89
- Актуальное
- Важное