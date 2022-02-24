Зеленский подписал указ о введении военного положения в Украине

Об этом сообщает пресс- служба Офиса президента.

"В связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, в соответствии с пунктом 20 части первой статьи 106 Конституции Украины, Законом Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: ввести в Украине военное положение с 05 часов 30 минут 24 февраля 2022 сроком на 30 суток", - говорится в сообщении.



Согласно указу, областным, Киевской городской государственным администрациям, органам местного самоуправления нужно образовать советы обороны и обеспечить содействие военному командованию во введении и осуществлении мер правового режима военного положения.



МИД Украины должно информировать Генерального секретаря ООН и официальных лиц иностранных государств о введении в Украине военного положения.



"В связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституции Украины, а также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, которые необходимы для обеспечения возможности введения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренные частью первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", - говорится в указе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb