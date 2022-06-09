Зеленский подписал указ о введении санкций против Путина, Пескова, Мишустина и других: в списке более 260 россиян
В санкционный список также попали спикер Путина Песков, глава правительства РФ Мишустин и еще более 260 человек и 236 предприятий
Информацию об этом опубликовали на официальном сайте Офиса президента Украины.
Согласно Указу "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", указанным лицам запрещено пользоваться принадлежащим им имуществом и выводить капиталы за пределы Украины.
В список подсанкционных лиц, кроме Путина, попали другие представители руководства кремля, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава правительства РФ Михаил Мишустин и другие чиновники – всего 35 человек.
Еще одним указом введены санкции в отношении юридических и физических лиц РФ. В этом списке - высшие учебные заведения РФ, такие как Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный технический институт Н.Е. Баумана, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Тихоокеанский государственный университет и другие – всего 236. Также под санкции, введенные этим указом, попал 261 руководитель российских вузов.
Санкции предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины для подсанкционного лица, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства.
К ограничениям также относятся прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны, и запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
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