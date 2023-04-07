Зеленский подписал указ о создании 19 новых военных администраций на Запорожье
7 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций населенных пунктов в Запорожской области
Соответствующий указ №197/2023 был опубликован на сайте президента Украины.
Зеленский постановил образовать:
- Благовещенскую сельскую военную администрацию Васильевского района;
- Воскресенскую сельскую военную администрацию Пологовского района;
- Днепрорудненскую городскую военную администрацию Васильевского района;
- Энергодарскую городскую военную администрацию Васильевского района;
- Каменско-Днепровскую городскую военную администрацию Васильевского района;
- Каменскую поселковую военную администрацию Пологовского района;
- Камыш-Зорянскую поселковую военную администрацию Пологовского района;
- Малобелозерскую сельскую военную администрацию Васильевского района;
- Молочанскую городскую военную администрацию Пологовского района;
- Новобогдановскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района;
- Ореховскую городскую военную администрацию Пологовского района;
- Осипенковскую сельскую военную администрацию Бердянского района;
- Плодородненскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района;
- Преображенскую сельскую военную администрацию Пологовского района;
- Розовскую поселковую военную администрацию Пологовского района;
- Смирновскую сельскую военную администрацию Пологовского района;
- Софиевскую сельскую военную администрацию Бердянского района;
- Степногорскую поселковую военную администрацию Васильевского района;
- Черниговскую поселковую военную администрацию Бердянского района.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования, соответственно с пятницы 7 апреля.
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