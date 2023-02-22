Зеленский подписал указ о секторальных санкциях против всех финансовых учреждений России
Владимир Зеленский подписал указ о введении секторальных санкций во все финансовые, в том числе банковские учреждения России, теперь постановление должно принять Верховная Рада
Об этом сообщает Правительственный портал.
Указ Зеленского в отношении секторальных санкций против всех финансовых учреждений России вступит в силу одновременно с утверждением секторальных санкций Верховной Радой – соответствующий проект постановления представлен на рассмотрение парламента.
На правительственном портале отметили, что решение предусматривает введение санкций против:
- банков, зарегистрированных/имеющих местонахождение в РФ, в том числе и центрального банка государства-агрессора;
- небанковских кредитных организаций;
- операторов платежных систем;
- профессиональных участников фондового рынка;
- страховых компаний;
- инвестфондов;
- других финучреждений, которые зарегистрированы и оказывают услуги в России.
"Согласно Закону Украины "О санкциях" решение о введении секторальных санкций принимается СНБО, вводится в действие указом президента Украины и утверждается в течение 48 часов со дня издания указа постановлением Верховной Рады. Соответствующее решение вступает в силу с момента принятия постановления ВР и является обязательным к исполнению", - напомнили в сообщении.
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