Зеленский подписал указ о секторальных санкциях против всех финансовых учреждений России

Об этом сообщает Правительственный портал.

Указ Зеленского в отношении секторальных санкций против всех финансовых учреждений России вступит в силу одновременно с утверждением секторальных санкций Верховной Радой – соответствующий проект постановления представлен на рассмотрение парламента.

На правительственном портале отметили, что решение предусматривает введение санкций против:

банков, зарегистрированных/имеющих местонахождение в РФ, в том числе и центрального банка государства-агрессора; небанковских кредитных организаций; операторов платежных систем; профессиональных участников фондового рынка; страховых компаний; инвестфондов; других финучреждений, которые зарегистрированы и оказывают услуги в России.

"Согласно Закону Украины "О санкциях" решение о введении секторальных санкций принимается СНБО, вводится в действие указом президента Украины и утверждается в течение 48 часов со дня издания указа постановлением Верховной Рады. Соответствующее решение вступает в силу с момента принятия постановления ВР и является обязательным к исполнению", - напомнили в сообщении.