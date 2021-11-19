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Зеленский подписал указ о присуждении премии имени Патона

19 ноября, 2021 пятница
10:06
Общество

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присуждении Национальной премии Украины имени Бориса Патона

Соответствующий указ обнародовал Офис президента.

"В соответствии с пунктом 25 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, ст. 4, п. 2 ст. 11 Закона Украины "О государственных наградах Украины" постановляю утвердить прилагаемые описание Почетного знака лауреата Национальной премии Украины имени Бориса Патона, рисунок Почетного знака лауреата Национальной премии Украины имени Бориса Патона, описание Диплома лауреата Национальной премии Украины имени Бориса Патона".

Премия была введена с целью увековечения памяти академика Бориса Патона, а также награждения на государственном уровне деятелей науки за значительный вклад в развитие отечественной научной сферы.

Согласно указу будут присуждать ее по результатам конкурса, проведенного Комитетом по Государственным премиям Украины в области науки и техники в соответствии с Положением о Государственной премии Украины в области науки и техники, утвержденным Указом Президента Украины от 31 мая 2016 года № 230.

Указ вступает в силу с момента публикации.

Борис Патон (14 ноября 1918 года - 19 августа 2020 года) - выдающийся украинский ученый в области электросварки, металлургии, технологии металлов и материаловедения, государственный и общественный деятель, возглавлял НАН Украины и Институт электросварки им. Евгения Патона НАН Украины, Герой Украины.

  • Напомним, 31 марта правительство поддержало введение премии имени Бориса Патона.

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