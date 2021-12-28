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Зеленский подписал указ о передаче гостиницы "Украина" Мининфраструктуры

28 декабря, 2021 вторник
21:54
Экономика Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче государственного предприятия "Отель Украина" в Киеве, которое находится в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины

Соответствующий указ №677/2021 размещен на сайте ОПУ.

"Согласиться с предложением Министерства инфраструктуры Украины и Государственного управления делами о передаче государственного предприятия "Гостиница "Украина" (г. Киев, ул. Институтская, 4), которое находится в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины", - отмечено в тексте указа.

Зеленский постановил Кабмину и Госуправлению делами обеспечить передачу в установленном порядке гостиницы "Украина" из управления Государственного управления делами в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

Напомним, в декабре Мининфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с катарским инвестором Al Rayyan Tourism Investment Co. WLL для привлечения инвестиций, развития туристической и гостиничной инфраструктуры. В частности, речь идет об инвестициях в модернизацию ГП "Отель Украина".

Отель "Украина" расположен на ул. Институтская, 4. Построен в 1961 году. Первоначально отель назывался "Москва". Отель был переименован в 2001 году по случаю 10-летия независимости Украины.

Al Rayyan Tourism Investment Co. WLL (ARTIC) – одна из ведущих мировых международных гостиничных групп. Текущий инвестиционный портфель компании содержит 34 известных и знаковых объекта.

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