Соответствующий указ №687/2022 появился на сайте президента Украины.

"Исходя из того, что территория Украины является целостной и неприкосновенной в пределах ее международно признанной государственной границы, а суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию. Согласно Акту провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, территория Украины неделима и неприкосновенна", - отмечается в сообщении.

Согласно также международным договорам, а также и с РФ об украинско-российской государственной границе от 28 января 2003 года, которая не может быть прекращена в соответствии со ст. 62 Венской конвенции о праве международных договоров.

Зеленский подчеркнул: "Согласно статьям 2, 8, 9, 17, 18, 102, 106 Конституции Украины постановляю признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 147, февраля 2022 г. № 71, от 21 февраля 2022 г. № 72, от 29 сентября 2022 г. № 685, от 29 сентября 2022 г. № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании и /или в связи с реализацией указанных указов".