Зеленский подписал указ о "невозможности проведения переговоров" с Путиным

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Учитывая результаты заседания Ставки Верховного Главнокомандующего и заслушав членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным", - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву " сесть за стол переговоров ".

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил , что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ею руководит Владимир Путин.

3 октября госдума России проголосовала за "принятие" в состав РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

4 октября Совет Федерации РФ вслед за госдумой одобрил "присоединение" частично оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины к России.

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