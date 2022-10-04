Зеленский подписал указ о "невозможности проведения переговоров" с Путиным
Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с президентом России Владимиром Путиным
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Учитывая результаты заседания Ставки Верховного Главнокомандующего и заслушав членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным", - говорится в сообщении.
- Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву " сесть за стол переговоров ".
- 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил , что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ею руководит Владимир Путин.
- 3 октября госдума России проголосовала за "принятие" в состав РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
- 4 октября Совет Федерации РФ вслед за госдумой одобрил "присоединение" частично оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины к России.
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