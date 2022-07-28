Зеленский подписал указ о назначении Андрея Костина генеральным прокурором
Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Костина на должность генерального прокурора Украины
Соответствующий указ ( №538/2022 ) о назначении генеральным прокурором Андрея Костина появился на сайте Президента Украины.
- 17 июля 2022 года Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора Украины.
- 18 июля президент подписал указ о том, что вместо отстраненной от должности генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой систему органов прокуратуры будет возглавлять ее заместитель Алексей Симоненко. Обязанности генпрокурора будут им выполняться временно.
- 19 июля за увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины проголосовала Верховная Рада.
- 27 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении генеральным прокурором Андрея Костина.
- 27 июля Рада назначила Андрея Костина генеральным прокурором.
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