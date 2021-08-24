Зеленский подписал указ о Дне украинской государственности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне украинской государственности
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета - в День крещения Руси-Украины. И об этом я подписываю сегодня указ", - заявил президент.
День крещения Руси-Украины отмечается 28 июля.
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