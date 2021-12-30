Зеленский подписал указ о денежном довольствии военных ВСУ
В четверг, 30 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных Сил Украины"
Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
Согласно документу минимальный размер денежного довольствия военных ВСУ не менее двухкратного размера минимальной заработной платы, который закон установит 1 января календарного года.
Эти нормы начнут действовать с 1 января 2023 года, однако они не касаются военнослужащих срочной военной службы.
Также правительство до 30 июня 2022 года должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на усовершенствование системы денежного обеспечения военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств.
Указ вступает в силу с его опубликования.
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