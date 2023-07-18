Зеленский подписал указ о демобилизации военных, чьи родственники погибли или пропали без вести

Законопроект №8009 был опубликован на сайте ВРУ.

Так, этот законопроект о расширении оснований освобождения от военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения вернули с подписью президента Украины. Теперь освобождению от военной службы подлежат военные, чьи близкие родственники - муж, жена, сын, дочь, отец, мать, баба, дед, родные, полнородные, неполнородные брат или сестра - пропали без вести или погибли во время действия военного положения.