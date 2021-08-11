Зеленский подписал стратегию коммуникации по интеграции в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года
Об этом передает пресс-служба ОПУ.
"С целью реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО и обеспечения его поддержки со стороны украинских граждан Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 348/2021 "О Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года", - говорится в сообщении.
Как отмечается, документ имеет целью наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и украинскими гражданами для донесения до каждого украинского содержания и практической ценности членства Украины в Альянсе, необходимости внедрения соответствующих реформ и их связи с евроатлантической интеграцией нашей страны.
В ОПУ сообщили, предусмотренные Стратегией шаги будут способствовать росту в украинском обществе поддержки стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Альянсе, а на международном уровне - поддержки евроатлантических стремлений Украины и необходимых для этого реформ.
Этим указом Зеленский также поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации утвержденной Стратегии.
Реализовать ее предусмотрено в четыре этапа. Среди прочего запланировано создание тематического веб-портала для размещения информации о реализации реформ и выполнение мероприятий по евроатлантической интеграции, выпуск ряда информационно-просветительских материалов и т.д.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.71
Покупка 26.71Продажа 26.95
-
EUR
Покупка 31.25Продажа 31.65
- Актуальное
- Важное