Зеленский подписал стратегию коммуникации по интеграции в НАТО

Об этом передает пресс-служба ОПУ.

"С целью реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО и обеспечения его поддержки со стороны украинских граждан Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 348/2021 "О Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, документ имеет целью наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и украинскими гражданами для донесения до каждого украинского содержания и практической ценности членства Украины в Альянсе, необходимости внедрения соответствующих реформ и их связи с евроатлантической интеграцией нашей страны.

В ОПУ сообщили, предусмотренные Стратегией шаги будут способствовать росту в украинском обществе поддержки стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Альянсе, а на международном уровне - поддержки евроатлантических стремлений Украины и необходимых для этого реформ.

Этим указом Зеленский также поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации утвержденной Стратегии.

Реализовать ее предусмотрено в четыре этапа. Среди прочего запланировано создание тематического веб-портала для размещения информации о реализации реформ и выполнение мероприятий по евроатлантической интеграции, выпуск ряда информационно-просветительских материалов и т.д.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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