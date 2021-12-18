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Зеленский подписал "ресурсный" законопроект

18 декабря, 2021 суббота
18:39
Экономика

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №5600 об увеличении ставок налога, акцизов и других платежей в госбюджет

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства подписал закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений", - говорится в сообщении.

Там отметили, что документ направлен на укрепление ресурсной базы бюджетов и предотвращение бюджетных потерь из-за уклонения от налогообложения.

"В частности, предусмотрена индексация ставок некоторых налогов, изменение подходов к налогообложению НДС и акцизным налогам табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива, а также рентной платой за использование недр для добычи руд железа", - заявили в Офисе Зеленского.

Согласно сообщению, документ предусматривает повышение отдельных ставок экологического налога, введение минимального налогового обязательства как налога с потенциально возможного минимального дохода с земельного участка сельскохозяйственного назначения, за исключением, в частности, участков членов дачных и садоводческих кооперативов, сельхозугодий граждан в пределах населенных пунктов, земель на оккупированной территории или линии разграничения на период проведения ООС.

"Кроме того, предусмотрено установление для крупных налогоплательщиков ограничений на перенесение отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий прошлых лет", - говорится в сообщении.

В ОП добавили, что законопроект также содержит нормы по урегулированию проблемных вопросов налогообложения и обеспечения поддержки бизнеса.

  • Напомним, в июне 2021 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс.
  • В июле Верховная Рада поддержала этот законопроект за основу.
  • "Ресурсный" законопроект занял второе место по количеству правок ко второму чтению за всю историю голосований Верховной Рады.
  • В сентябре его дважды снимали во втором чтении.
  • 30 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600).
  • Верховная Рада 14 декабря провалила все постановления об отмене принятия законопроекта №5600 о внесении изменений в налоговый кодекс

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