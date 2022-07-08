Зеленский подписал один из "книжных" законов
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о стимулировании развития украинского книгоиздания и книгораспространения"
Об этом сообщили на сайте Верховной Рады .
Владимир Зеленский подписал законопроект №6287 8 июля. Это один из двух "книжных" законов, подписание которых потребовали украинские писатели, издатели и общественные активисты. Согласно этому закону, государство с 2023 года будет компенсировать расходы на аренду книжных магазинов, продающих книги на украинском языке, а также будет предоставлять сертификаты стоимостью около 800 гривен на покупку украинских книг на каждого новорожденного и каждого ребенка, которому исполняется 14 лет.
Принятый закон запрещает импорт книг из России и Беларуси, издание произведений авторства граждан РФ, а также переводов иноязычных произведений на русский язык вместо украинского, ввоз в Украину изданий антиукраинского содержания.
В то же время, все больше публичных деятелей и общественных объединений призывают президента Украины подписать и другой "книжный" закон – "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины".
За документ, внесенный 51 депутатом из всех фракций, в т.ч. главой Верховной Рады и его заместителями, 19 июня проголосовали 306 депутатов, никто не голосовал против и не воздержался.
Поскольку закон поступил на подпись президенту 20 июня, 15-дневный срок, за который Конституция дает президенту возможность вернуть закон, воспользовавшись правом вето, уже истек.
Согласно части 3 статьи 94 Конституции Украины, "в случае, если Президент Украины в течение установленного срока не вернул закон для повторного рассмотрения, закон считается одобренным Президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован".
- Напомним, что 19 июня Верховная Рада поддержала законопроекты о запрете российской музыки и книг.
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