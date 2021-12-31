Зеленский подписал новое положение о военнослужащих Службы внешней разведки
Президент Владимир Зеленский утвердил положение о прохождении военной службы военнослужащими Службы внешней разведки
Об этом сообщает Офис президента .
"Согласно ст. 2 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" постановляю: утвердить Положение о прохождении военной службы военнослужащими Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе президента.
Кроме того, Зеленский отменил ряд указов предыдущих президентов по соответствующему вопросу.
По данным Укринформа, утвержденное Положение применяется в частности в отношениях, возникающих в связи с прохождением в СВР лицами офицерского состава кадровой военной службы до их перехода в установленном порядке на военную службу по контракту или увольнения с военной службы.
Также положение определяет порядок прохождения военной службы лицами сержантского и старшинского состава, офицерского состава Службы внешней разведки Украины, выполнения воинского долга в запасе и особенности прохождения военной службы в особый период.
Ранее, 30 декабря президент подписал указ "О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных сил Украины".
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