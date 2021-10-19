Зеленский подписал изменения в госбюджет по направлению 40 млрд грн на армию, соцподдержку и инфраструктуру

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



"В связи с прогнозируемым перевыполнением доходной части государственного бюджета к концу текущего года почти на 40 млрд грн Верховная Рада увеличила финансирование неотложных нужд, в частности социальной поддержки населения, выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и реализации инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении .



Согласно документу, показатели доходов и расходов госбюджета-2021 по общему фонду увеличены на 39,6 млрд грн.



Отмечается, что повышение доходов предусмотрено благодаря налогу на прибыль предприятий - на 30 млрд грн; НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 2 млрд грн; с НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - на 6,9 млрд грн; сборов на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили - на 750 млн грн.



По информации пресс-службы, дополнительные доходы будут направлены на решение неотложных социальных вопросов и реализацию важных инфраструктурных проектов.



В частности, 12,05 млрд грн будет направлено на льготы и жилищные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения будет направлено 15 млрд грн. Еще 1,4 млрд грн предусмотрено на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины, 2 млрд грн - на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. Также 1 млрд будет направлено на погашение задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий.



Отмечается, что средства также предусмотрены на субвенции местным бюджетам для реализации инфраструктурных проектов и развития объектов социально-культурной сферы и осуществления мероприятий по социально-экономическому развитию территорий - 1,5 млрд и 2,5 млрд грн соответственно.



На субвенции местным бюджетам для денежной компенсации за жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, и для участников Революции Достоинства будет направлено соответственно 282 млн грн и 4 млн грн.

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