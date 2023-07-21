Об этом сообщает МВД.

"В частности, этим решением усовершенствуются процедуры для предоставления разрешения на иммиграцию в Украину, а также обновлен перечень оснований для его отмены", - говорится в сообщении.

В целом приняты следующие изменения:

уменьшен срок рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на иммиграцию с 1 года до 6 месяцев;

вводится новое основание предоставления разрешения на иммиграцию для лиц, непрерывно проживавших на территории Украины более 5 лет по виду на временное проживание (кроме иностранных студентов);

упрощаются процедуры предоставления разрешения на иммиграцию членам семьи иностранных высококвалифицированных специалистов и рабочих, острая потребность в которых ощутима для экономики Украины;

усовершенствуется квотный принцип предоставления разрешения на иммиграцию, а именно: квота будет вводиться не ежегодно, а только в случае ухудшения миграционной ситуации в Украине;

определен перечень обстоятельств, при которых факт нахождения в браке с гражданином Украины или иммигрантом не признается основанием для предоставления разрешения на иммиграцию;

усиливаются меры по противодействию нелегальной миграции в отношении лиц, которым отказано в выдаче разрешения на иммиграцию или отменено такое разрешение с учетом требований и вызовов настоящего момента.

Отмечается, что изменения вступят в силу через три месяца со дня официального опубликования.