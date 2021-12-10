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Зеленский подписал госбюджет-2022

10 декабря, 2021 пятница
21:53
Экономика госбюджет

В пятницу, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год"

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, Кабмин увеличил доходную часть на 55 млрд грн – до 1,322 трлн грн. Также правительство увеличило расходную часть на 56 млрд грн – до 1,497 трлн грн.

Среди ведомств, получивших наибольшее увеличение расходов:

  • министерство инфраструктуры (12,6 млрд грн),
  • министерство экономики (5 млрд грн),
  • министерство здравоохранения (2,85 млрд. грн).

Кроме того, увеличены расходы министерству культуры (2,1 млрд грн) и Кабинету министров Украины (2,24 млрд, из них 1 млрд получило Государственное агентство по вопросам кино). Также на 4,2 млрд грн увеличился бюджет государственного дорожного фонда.

Расходы на государственный аппарат возрастут:

  • для Верховной Рады – на 83,9 млн грн,
  • для Государственного управления делами – на 23,7 млн грн, из них 12,5 млн грн – на Офис президента.

В 2022 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит: 2 393 грн (с 1 января), 2 508 грн (с 1 июля), 2 589 грн (с 1 декабря).

Для трудоспособных лиц он будет достигать: с 1 января – 2 481 грн, с 1 июля – 2 600 грн, с 1 декабря – 2 684 грн.

  • Напомним, 2 ноября Рада приняла за основу госбюджет-2022.
  • 1 декабря Кабмин внес в Раду доработанный проект бюджета на 2022 год.
  • 2 декабря Рада приняла бюджет Украины на 2022 год во втором чтении и в целом.
  • 10 декабря законопроект был отправлен на подпись президенту.
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