Зеленский подписал госбюджет-2022

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, Кабмин увеличил доходную часть на 55 млрд грн – до 1,322 трлн грн. Также правительство увеличило расходную часть на 56 млрд грн – до 1,497 трлн грн.

Среди ведомств, получивших наибольшее увеличение расходов:

министерство инфраструктуры (12,6 млрд грн),

министерство экономики (5 млрд грн),

министерство здравоохранения (2,85 млрд. грн).

Кроме того, увеличены расходы министерству культуры (2,1 млрд грн) и Кабинету министров Украины (2,24 млрд, из них 1 млрд получило Государственное агентство по вопросам кино). Также на 4,2 млрд грн увеличился бюджет государственного дорожного фонда.

Расходы на государственный аппарат возрастут:

для Верховной Рады – на 83,9 млн грн,

для Государственного управления делами – на 23,7 млн грн, из них 12,5 млн грн – на Офис президента.

В 2022 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит: 2 393 грн (с 1 января), 2 508 грн (с 1 июля), 2 589 грн (с 1 декабря).

Для трудоспособных лиц он будет достигать: с 1 января – 2 481 грн, с 1 июля – 2 600 грн, с 1 декабря – 2 684 грн.