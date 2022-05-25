Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан РФ
Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.
За петицию, созданную 11 февраля, проголосовали 26 742 человека, а для рассмотрения нужно было 25 тыс. Сегодня Владимир Зеленский успешно поддержал инициативу.
"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и насущным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю. Премьер-министру Украины Д .Шмыгалю отправлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос", - говорится в комментарии Зеленского.
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