Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Зеленский поддержал легализацию лекарств на основе каннабиса в Украине

Зеленский поддержал легализацию лекарств на основе каннабиса в Украине

28 июня, 2023 среда
15:36
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине должны наконец-то поддержать легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса

Об этом он отметил во время своего выступления в Верховной Раде.

Президент Зеленский отметил, что Украина должна создать сильнейшую в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации. По его словам, это касается как строительства реабилитационных центров, так и подготовки кадров.

"Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны", - подчеркнул Зеленский.

Президент призвал Раду наконец-то легализовать лекарства на основе каннабиса.

"В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса. Соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что в Украине должны произойти изменения в стандарты безбарьерности, которые будут касаться требований к градостроительству, строительству общественных пространств и обустройству общественных транспортов.

"Человек с травмами войны должен иметь возможность пользоваться всем пространством и возможностями, которыми пользуются и все остальные", - добавил президент.

Что известно о лекарствах на основе медицинского каннабиса

Каннабис - это психоактивное средство, которое добывается из растения конопли. Различают два его основных активных вещества - каннабидиол (КБД) и тетрагидроканабинол (ТГК). Именно от их соотношения зависит, какие свойства имеет тот или иной вид каннабиса.

Препараты на основе медицинского каннабиса используют для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Также такие препараты используются в лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Также это лекарство облегчает боль тяжелобольным и паллиативным больным, в частности пациентам с онкозаболеваниями и пациентам с ВИЧ.

В июле 2021 года Верховная Рада не поддержала законопроект о медицинском каннабисе. Документ вернули на доработку. Народный депутат тогда Николай Княжицкий отмечал , что в законопроекте о каннабисе должен быть четко прописан контроль за выращиванием конопли.

В ноябре 2021 года законопроект о медицинском каннабисе вынесли на общественное обсуждение. Ряд украинских общественных организаций потребовал от Верховной Рады принять законопроект о медицинском каннабисе под номером 7457. Законопроект внесен в парламент еще в июне 2022 года.

Сторонники принятия отмечают, что во время войны документ приобрел еще большую актуальность, поскольку речь идет о лечении людей с ПТСР, а именно ветеранов и пострадавших во время боевых действий. Представители общественных организаций говорят, что легализация препаратов на основе медицинского каннабиса способна обеспечить жизнь без боли миллионам пациентов с онкологией, эпилепсией и рассеянным склерозом.

В июне 2022 года правительство поддержало легализацию медицинского каннабиса в Украине. В начале февраля 2023 года в Раду внесли законопроект "О регулировании оборота растений рода конопля в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны. Он предусматривает не полный легалайз, но дает разрешение использовать растения только в медицинских и научных целях.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что целесообразность терапевтического применения конопли подтверждена учеными для таких состояний: паллиативная помощь (в основном препараты на основе каннабиса применяют для облегчения комплекса симптомов у онкобольных, нуждающихся в помощи, включая облегчение боли, расстройств питания, налаживание сна).

Верховная Рада
Медицина
Здоровье
Владимир Зеленский
Читайте также:
на фото: затриманий інженер, який погодився на співпрацю з РФ
27 июня, 2023 вторник
В Лимане задержан инженер электросетей, который обесточил гражданских и подал энергию оккупантам
Представник Китаю в ЄС Фу Цун
27 июня, 2023 вторник
Посол Китая в ЕС о поддержке границ Украины 1991 года: "Не понимаю, почему бы и нет"
Шахтар, Ігор Йовічевіч
27 июня, 2023 вторник
Президент "Шахтера" определился с новым главным тренером команды, - СМИ
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.74
    Покупка 36.74
    Продажа 37.48
  • EUR
    Покупка 40.38
    Продажа 41.26
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
28 июня
16:47
Обновлено
Число погибших в Краматорске из-за ракетного удара РФ возросло до 10, ранен 61 человек
16:24
В МИД Китая сдержанно отреагировали на слова посла в ЕС о границах Украины 1991 года
16:10
Комитет Национальной премии "Кіноколо" объявил набор кинокритиков
16:07
Россияне активизировали обстрелы у Кинбурнской косы, чтобы Николаевщина не вошла в "зерновое соглашение", – Гуменюк
16:05
OPINION
Чего боится Орбан?
15:42
Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против РФ
15:42
Обновлено
NYT: Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж в России. В Кремле отреагировали
15:41
Парламент разрешил военным использовать автомобили с правосторонним рулем
15:30
Украинская "Мавка" стартует в кинопрокате Сербии и Черногории
15:25
Инфографика
АЗС
Цены на горючее сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизтопливо
15:23
В Польшу прибыли 14 американских танков Abrams
15:21
Эксклюзив
Огневые и боевые возможности ВСУ выросли: в некоторых элементах боя россияне уже позади, - капитан ВСУ Прозапас
15:18
Эксклюзив
Силы обороны начали процесс возвращения своих позиций в Бахмуте, – военный эксперт Коваленко
15:13
Корректировал обстрелы РФ по приграничной сумщине: СБУ задержала бывшего "регионала"
15:06
В селе на временно оккупированной Херсонщине россияне на БТР переехали пенсионерку
14:57
Швейцария отклонила запрос на продажу 96 танков Leopard 1, которые предназначались Украине
14:48
Города и их герои: в Киеве состоится премьера документалки о героизме украинского народа
14:37
Минкульт объявляет прием заявок на членство в наблюдательном совете Украинского института книги
14:36
Шмыгаль ответил на петицию о введении женских купе во всех поездах Укрзализныци
14:30
Эксклюзив
Когда занимаем окопы на Запорожском направлении, словно из-под земли вылезают россияне и начинается бой, - боец "Легиона Свободы" Денисов
14:27
Петр Порошенко с трибуны парламента: блокирование выплат 30 тысяч военным – несправедливое и нечестное
14:22
электроэнергиия
Украина приняла аварийную помощь от энергосистем Румынии и Польши: названа причина
14:20
Для исследования темной энергии Вселенной объединят телескопы NASA Roman и ESA Euclid
14:20
Спецпосланник Папы Римского кардинал Дзуппи прибыл в Москву.
14:17
Эксклюзив
Силы обороны работают над полным уничтожением российской группировки в Бахмуте, - военный эксперт Киричевский
14:11
На временно оккупированных территориях россияне массово задерживают детей с проукраинской позицией
14:09
Президент Польши Дуда прибыл с неанонсированным визитом в Киев
14:04
Парламент поддержал отпуска и доплаты для срочников и курсантов
14:04
Очевидно, что будущее Украины в ЕС и НАТО: Зеленский предложил для обсуждения 5 пунктов Украинской доктрины
14:00
OPINION
Пригожинский марш на Москву: 10 уроков мятежа
13:58
С начала полномасштабного вторжения россияне полностью разрушили в Украине 184 медучреждения
13:43
На временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины возник дефицит топлива
13:35
Пленный из ЧВК "Шторм z", сформированной из российских зэков, рассказал об огромных потерях наемников
13:33
В результате вражеских обстрелов обесточена часть потребителей в 7 областях Украины
13:33
В Херсонской области оккупанты запретили оказывать бесплатную медицинскую помощь людям без российского паспорта, - Маляр
13:19
Обновлено
Россияне вторично ударили по Харьковщине: погибли 3 человека, также ранена пожилая женщина
13:16
Тарифы на коммунальные услуги в Украине: на сколько увеличатся платежки
13:13
Тарас Креминь
Уполномоченный по защите языка выступил против переименования Запорожья и других населенных пунктов
12:56
Евросоюз ратифицировал Стамбульскую конвенцию
12:44
Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV