Об этом он отметил во время своего выступления в Верховной Раде.

Президент Зеленский отметил, что Украина должна создать сильнейшую в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации. По его словам, это касается как строительства реабилитационных центров, так и подготовки кадров.

"Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны", - подчеркнул Зеленский.

Президент призвал Раду наконец-то легализовать лекарства на основе каннабиса.

"В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса. Соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что в Украине должны произойти изменения в стандарты безбарьерности, которые будут касаться требований к градостроительству, строительству общественных пространств и обустройству общественных транспортов.

"Человек с травмами войны должен иметь возможность пользоваться всем пространством и возможностями, которыми пользуются и все остальные", - добавил президент.

Что известно о лекарствах на основе медицинского каннабиса

Каннабис - это психоактивное средство, которое добывается из растения конопли. Различают два его основных активных вещества - каннабидиол (КБД) и тетрагидроканабинол (ТГК). Именно от их соотношения зависит, какие свойства имеет тот или иной вид каннабиса.

Препараты на основе медицинского каннабиса используют для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Также такие препараты используются в лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Также это лекарство облегчает боль тяжелобольным и паллиативным больным, в частности пациентам с онкозаболеваниями и пациентам с ВИЧ.

В июле 2021 года Верховная Рада не поддержала законопроект о медицинском каннабисе. Документ вернули на доработку. Народный депутат тогда Николай Княжицкий отмечал , что в законопроекте о каннабисе должен быть четко прописан контроль за выращиванием конопли.

В ноябре 2021 года законопроект о медицинском каннабисе вынесли на общественное обсуждение. Ряд украинских общественных организаций потребовал от Верховной Рады принять законопроект о медицинском каннабисе под номером 7457. Законопроект внесен в парламент еще в июне 2022 года.

Сторонники принятия отмечают, что во время войны документ приобрел еще большую актуальность, поскольку речь идет о лечении людей с ПТСР, а именно ветеранов и пострадавших во время боевых действий. Представители общественных организаций говорят, что легализация препаратов на основе медицинского каннабиса способна обеспечить жизнь без боли миллионам пациентов с онкологией, эпилепсией и рассеянным склерозом.

В июне 2022 года правительство поддержало легализацию медицинского каннабиса в Украине. В начале февраля 2023 года в Раду внесли законопроект "О регулировании оборота растений рода конопля в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны. Он предусматривает не полный легалайз, но дает разрешение использовать растения только в медицинских и научных целях.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что целесообразность терапевтического применения конопли подтверждена учеными для таких состояний: паллиативная помощь (в основном препараты на основе каннабиса применяют для облегчения комплекса симптомов у онкобольных, нуждающихся в помощи, включая облегчение боли, расстройств питания, налаживание сна).