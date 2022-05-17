Об этом он заявил в видеообращении.

"Работаем над тем, чтобы Европейский Союз все же согласовал шестой пакет санкций против России. Нефтяное эмбарго должно быть его частью, и это в интересах не только нашего государства, но всей Европы.

Благодарен лидерам континента, которые это осознают и помогают с продвижением соответствующего решения", - сказал глава государства.

Особо президент в обращении отметил увольнение раненых защитников Мариуполя из Азовстали.

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