Зеленский подал законопроект о продлении военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжить военное положение в Украине. По его инициативе в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О продлении срока действия военного положения в Украине"
Об этом сообщают на сайте Верховной Рады.
Документ передан на рассмотрение руководству ВР. Проект закона зарегистрирован в парламенте под №7300, текст документа отсутствует.
Предварительно военное положение было введено на 30 дней. 15 марта Верховная Рада согласовала продление военного положения до 25 апреля.
- Напомним, военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, но пени и штрафов не будет. Об этом сообщал СНБО.
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