Зеленский подал законопроект о продлении военного положения

Об этом сообщают на сайте Верховной Рады.



Документ передан на рассмотрение руководству ВР. Проект закона зарегистрирован в парламенте под №7300, текст документа отсутствует.



Предварительно военное положение было введено на 30 дней. 15 марта Верховная Рада согласовала продление военного положения до 25 апреля.

Напомним, военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, но пени и штрафов не будет. Об этом сообщал СНБО.



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