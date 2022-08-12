Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине

Соответствующие законопроекты зарегистрированы в парламенте сегодня, 12 августа.

На сайте Верховной Рады 12 августа зарегистрировано два проекта законов, которые подал Владимир Зеленский: проект закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (№7664) и проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (7665).

Пока неизвестно, на какой именно срок будет продлено военное положение и проведение мобилизации.

В день полномасштабного вторжения России, 24 февраля, Верховная Рада ввела военное положение на всей территории Украины. 15 марта согласовала его продление до 25 апреля. 19 апреля Зеленский подал законопроект о продлении военного положения, а 21 апреля парламент проголосовал за это решение: военное положение в стране продлили до 25 мая.

18 мая президент Украины предложил Верховной Раде продлить действие военного положения на 90 дней. А 22 мая парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 23 августа 2022 года.

О том, что на ближайшем пленарном заседании Рада планирует продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации, сообщил 10 августа народный депутат Ярослав Железняк

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