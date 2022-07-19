Зеленский подал в Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора
Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады .
Отмечается, что во вторник, 19 июля, проект постановления о согласии на увольнение президентом Украины Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора передан в ВР.
17 июля Зеленский отстранил Венедиктову от исполнения обязанностей и назначил временно и.о. генпрокурора ее заместителя Алексея Симоненко.
- 17 июля Зеленский отстранил от должностей Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.
- Позже стало известно, что обязанности генпрокурора будет временно исполнять Алексей Симоненко.
- 18 июля Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду проект постановления об увольнении Баканова .
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