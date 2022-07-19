Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады .

Отмечается, что во вторник, 19 июля, проект постановления о согласии на увольнение президентом Украины Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора передан в ВР.

17 июля Зеленский отстранил Венедиктову от исполнения обязанностей и назначил временно и.о. генпрокурора ее заместителя Алексея Симоненко.

17 июля Зеленский отстранил от должностей Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.

Позже стало известно, что обязанности генпрокурора будет временно исполнять Алексей Симоненко.

18 июля Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду проект постановления об увольнении Баканова .

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