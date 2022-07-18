Зеленский подал в Раду проект постановления об увольнении Баканова
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду проект постановления об увольнении Баканова
Об этом идет речь на официальном сайте Верховной Рады Украины.
"Согласно пункту 12-1 части 1 статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада постановляет: Уволить Баканова Ивана Геннадьевича с должности главы Службы безопасности Украины", — отмечается в тексте обнародованного постановления.
- Напомним, 17 июля президент Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины
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