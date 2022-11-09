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Зеленский под влиянием США изменил позицию относительно переговоров с Россией, - Politico

9 ноября, 2022 среда
08:30
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский под влиянием США изменил позицию по переговорам с Россией

Об этом сообщает Politico .

Источники американского издания утверждают, что Зеленский изменил позицию о недопустимости переговоров с РФ, пока там у власти остается Владимир Путин. Это вроде бы произошло после "мягкого подталкивания" со стороны Белого дома.

Politico утверждает, что об этом свидетельствует тот факт, что 7 ноября президент Украины очертил пять условий для переговоров с РФ, в частности восстановление территориальной целостности, наказание военных преступников и репарации. В то же время он не упоминал, что Путин должен уйти из власти, прежде чем возобновятся переговоры.

По словам собеседника издания, это произошло после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном и визита в Украину советника по национальной безопасности Джейка Салливана. В то же время неназванный американский чиновник подчеркнул, что официальные лица США прямо не настаивали на изменении позиции Украины, но передали, что Киев должен продемонстрировать свою готовность закончить войну мирным путем.

"Это не значит, что им нужно сесть за стол переговоров прямо сейчас. Мы даже не считаем, что сейчас правильное время, исходя из того, что творит Россия", – сказал чиновник.

  • 6 ноября The Washington Post сообщило, что администрация США неофициально просит Украину послать сигналы о готовности к переговорам с РФ и отменить запрет на диалог лично с российским диктатором Владимиром Путиным.
  • Зеленский 7 ноября назвал условия "настоящих переговоров о мире" с Россией.

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Мир
Владимир Путин
Владимир Зеленский
США
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