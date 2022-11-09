Зеленский под влиянием США изменил позицию относительно переговоров с Россией, - Politico
Президент Украины Владимир Зеленский под влиянием США изменил позицию по переговорам с Россией
Об этом сообщает Politico .
Источники американского издания утверждают, что Зеленский изменил позицию о недопустимости переговоров с РФ, пока там у власти остается Владимир Путин. Это вроде бы произошло после "мягкого подталкивания" со стороны Белого дома.
Politico утверждает, что об этом свидетельствует тот факт, что 7 ноября президент Украины очертил пять условий для переговоров с РФ, в частности восстановление территориальной целостности, наказание военных преступников и репарации. В то же время он не упоминал, что Путин должен уйти из власти, прежде чем возобновятся переговоры.
По словам собеседника издания, это произошло после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном и визита в Украину советника по национальной безопасности Джейка Салливана. В то же время неназванный американский чиновник подчеркнул, что официальные лица США прямо не настаивали на изменении позиции Украины, но передали, что Киев должен продемонстрировать свою готовность закончить войну мирным путем.
"Это не значит, что им нужно сесть за стол переговоров прямо сейчас. Мы даже не считаем, что сейчас правильное время, исходя из того, что творит Россия", – сказал чиновник.
- 6 ноября The Washington Post сообщило, что администрация США неофициально просит Украину послать сигналы о готовности к переговорам с РФ и отменить запрет на диалог лично с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Зеленский 7 ноября назвал условия "настоящих переговоров о мире" с Россией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.87
Покупка 39.87Продажа 40.65
-
EUR
Покупка 38.99Продажа 40.01
- Актуальное
- Важное