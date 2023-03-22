Об этом и не только мировые СМИ писали 21 марта:

The New York Times

Зеленский посетил зону боевых действий вблизи Бахмута. Как подчеркивает издание, поездка украинского президента в целях укрепления боевого духа состоялась в то время, когда президент Китая Си Цзиньпин покинул Москву после нескольких дней громких переговоров Путиным. Зеленский заявил, что он и его генералы полны решимости удерживать Бахмут, несмотря на усилия России окружить город.

Еще один материал NYT вновь посвящен визиту Си в Москву. Саммит продемонстрировал его намерение закрепить ориентировку Пекина на Москву вопреки тому, что он недавно назвал усилиями Соединенных Штатов по полному "сдерживанию" Китая. Они изложили свое видение мира в общем заявлении из девяти пунктов, которое охватывает все, от Тайваня до изменения климата и отношений с Монголией, часто изображая США как препятствие на пути к лучшему, более справедливому миру.

Также медиа пишет о деле российской студентки Олеси Кривцовой, которая в свое время высказалась в Instagram по поводу войны в Украине. Девушку обвинили в "оправдании терроризма" и "дискредитации российских вооруженных сил", посадили под домашний арест, запретив использовать телефон и интернет. Однако на прошлой неделе она сбежала из страны: "Я решила уехать, потому что была в отчаянии, – объяснила Кривцова по телефону из Вильнюса. – Российскому суду невозможно ничего доказать". В издании отмечают, что Кремль усиливает притеснение свободы слова, а социальные медиа-платформы все чаще становятся мишенью для наказаний. Правительство чаще наказывает людей за посты, которые он считает критическими по поводу боевых действий в Украине, – штрафами, заключением и даже временным лишением опеки над детьми.

The Washington Post

В фокусе остается поездка Си к Путину. Во второй день визита президента Китая Си Цзиньпина в Россию обе страны согласовали ряд предложений, которые расширят торговлю природным газом, а также другие экономические связи. В издании подчеркивают, что предложенные соглашения являются своеобразным спасительным кругом для президента России, изолированного от Запада из-за санкций. Упоминается также планируемый новый трубопровод от России в Китай, который должен проходить через Монголию и будет называться Сила Сибири.

Еще один материал освещает позицию Блинкена по недавнему решению МУС. Он убежден, как только Путин окажется на территории одной из Европейских стран, его должны немедленно задержать и передать МУС.

Не обходит издания и темы посещения Зеленским военных у Бахмута. Он заслушал оперативную информацию и вручил награды военнослужащим. Напротив этого события WP пишет, что Си уехал из Москвы без конкретного прогресса в выполнении обязательств Китая способствовать достижению мира в войне в Украине.

The Guardian

Парламент Швеции официально одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО. Министр иностранных дел Тобиас Биллстрем отметил, что это историческое событие и одно из важнейших решений в политике безопасности для страны. Тем временем премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны НАТО должны быть "готовы к длительному противостоянию" в Украине.

Глава НАТО также убежден, что Запад должен быть готов поддержать Украину в продолжительной войне. "Президент Путин не планирует мир, он планирует больше войны", - подчеркнул Столтенберг. В настоящее время боевые действия настолько интенсивны, что Украина использует артиллерийские снаряды от 4 тысяч до 7 тысяч в день против 20 тысяч в России. Таким образом расходы Украины опережают западное производство.

CNN

США будут продолжать поддержку Украины в ее боях за Бахмут. Как подчеркнул Кирби, Соединенные Штаты поддерживают лидерство Украины в определении приоритетности тяжелой битвы за Бахмут и будут продолжать снабжать президента страны "всем необходимым", где бы он ни решил воевать. Кирби также сказал, что ближайшие недели будут "критическими" в войне, и США ожидают, что президент России Владимир Путин "попробует осуществить еще одно наступление, возможно, по многим разным векторам".

Также CNN цитирует Зеленского в контексте его посещения Донбасса: "Грустно смотреть на города Донбасса, в которые Россия принесла страшные страдания и руину. Почти постоянная, ежечасная сирена воздушной тревоги в Краматорске, постоянная угроза обстрелов, постоянная угроза жизни".

Теме Бахмута посвящен еще один материал издания, в котором они представляют информацию от украинских военных относительно того, что российский наступательный потенциал в городе уменьшается, однако ожесточенные бои продолжаются. По данным украинских военных, российско-террористические войска продолжают тратить большое количество живой силы, пытаясь снова захватить Бахмут.

Между тем в США считают, что удар по Запорожью "безусловно мог быть" направлен против гражданских. По мнению Кирби, это очень в духе России, атаковать гражданскую инфраструктуру и не пытаться избежать жертв среди мирного населения. Однако он также отметил, что пока у Белого дома нет конкретной информации об этом ударе.

BBC

Издание публикует видео момента попадания российской ракеты в жилое здание в Запорожье, которое зафиксировали камеры наблюдения, сообщая о раненых и одном погибшем человеке.

Также BBC подхватывает тему пребывания Зеленского под Бахмутом, публикуя его фото с военными и отмечая, что его визит проходил в то время, когда российские войска нанесли ряд ударов по украинским городам. Несмотря на свое пребывание в зоне боевых действий, президент в своем заявлении осудил зверские нападения России на мирных жителей. Наряду с акцентом на основных моментах визита в Бахмут, медиа переходит к теме атак на украинские города и сообщает о погибших и раненых в Киевской и Запорожской областях.

Gazeta Wyborcza

В Варшаве принц Уильям встретился с украинскими вынужденными переселенцами. Он посетил центр для беженцев из Украины и пообщался с молодежью, которая нашла работу или продолжает обучение в польской столице.

Между тем издание также отмечает сирены, которые будут раздаваться в Белостоке 23 марта. Это тренировочное мероприятие, однако оно может отразиться на состоянии беженцев, которых в городе проживает достаточно много. Людей просят не паниковать и подчеркивают, что включение сирены связано с проведением учений в рамках "Дня угрозы заражения" и общих мероприятий по противовоздушной обороне