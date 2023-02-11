Зеленский почтил память жертв разрушительного землетрясения в Турции
Президент Владимир Зеленский посетил Посольство Турецкой Республики в Украине и почтил память погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции
Об этом сообщили в официальном интернет-представительстве президента Украины.
Стало известно, что глава государства сделал запись в книге скорби и возложил цветы на территории Посольства.
"Примите самые искренние соболезнования от меня лично и от имени народа Украины. Ужасная трагедия, которая в одно мгновение унесла столько жизней, отозвалась глубокой болью в наших сердцах. Разделяем боль турецкого народа и помогаем в это тяжелое время. Вечная память погибшим. Скорейшего выздоровления. пострадавшим", – отметил Владимир Зеленский.
Президент также пообщался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере.
В церемонии памяти погибших также принял участие руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.
- 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
- По оценкам ВОЗ, количество жертв землетрясения в течение недели может увеличиться в восемь раз.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения.
- 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
- 10 февраля спасатели извлекли из-под завалов шестерых человек, находившихся под обломками разрушенного здания более 100 часов. Также из-под завалов спасли украинку и ее 4-летнего сына.
- По состоянию на 11 февраля известно, что в Турции число погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля, возросло до 20 655 человек, а в Сирии - до более 3 500 человек.
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