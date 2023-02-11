Зеленский почтил память жертв разрушительного землетрясения в Турции

Об этом сообщили в официальном интернет-представительстве президента Украины.

Стало известно, что глава государства сделал запись в книге скорби и возложил цветы на территории Посольства.

"Примите самые искренние соболезнования от меня лично и от имени народа Украины. Ужасная трагедия, которая в одно мгновение унесла столько жизней, отозвалась глубокой болью в наших сердцах. Разделяем боль турецкого народа и помогаем в это тяжелое время. Вечная память погибшим. Скорейшего выздоровления. пострадавшим", – отметил Владимир Зеленский.

Президент также пообщался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере.

В церемонии памяти погибших также принял участие руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.