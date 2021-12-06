Зеленский побывал на передовой во время рабочей поездки на восток Украины
В понедельник, 6 декабря, президент Владимир Зеленский посетил Донецкую область и побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения Операции объединенных сил
Об этом сообщает Офис президента, передает Еспресо.TV.
Президент вручил пяти военнослужащим государственные награды.
"Имею честь сегодня быть вместе с вами. Спасибо вам за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал Зеленский.
Президент также пожелал защитникам Украины беречь себя и выразил уверенность в непременной победе.
"Уверен, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, президент ознакомился с оперативной ситуацией в зоне ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.
- Напомним, последний раз президент был в зоне ООС 14 октября в рамках рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области.
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