Зеленский побывал на передовой во время рабочей поездки на восток Украины

Об этом сообщает Офис президента, передает Еспресо.TV.



Президент вручил пяти военнослужащим государственные награды.



"Имею честь сегодня быть вместе с вами. Спасибо вам за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал Зеленский.



Президент также пожелал защитникам Украины беречь себя и выразил уверенность в непременной победе.



"Уверен, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим", - подчеркнул Зеленский.



Кроме того, президент ознакомился с оперативной ситуацией в зоне ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.

Напомним, последний раз президент был в зоне ООС 14 октября в рамках рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области.