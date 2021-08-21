Зеленский поблагодарил Варфоломея за посещение Украины

Об этом передает Еспресо.TV .

"Прежде всего хочу поблагодарить вас за этот визит. Для меня лично, для Украины, для нас всех - это большая честь, что вы присоединились к нам в такие важные дни, когда мы отмечаем 30-летие нашей независимости. Это для нас очень важно", - заявил Зеленский.

"И именно на 30-летие независимости Украины. И это знаковое событие, потому что это происходит в год 30-летия вашего избрания Вселенским Патриархом", - приводит слова президента пресс-служба главы украинского государства.

Со своей стороны Варфоломей поблагодарил президента Украины за приглашение и отметил, что счастлив быть на прекрасной гостеприимной украинской земле, особенно тогда, когда Украина празднует 30-ю годовщину независимости.

"Для нас большая честь отпраздновать вместе с вами эту важную для Украины дату", - сказал Патриарх.

Во время разговора со Вселенским Патриархом Владимир Зеленский отметил, что наша страна является уникальным примером мирного сосуществования многих конфессий.

Также глава государства поблагодарил Его Святейшество за безоговорочную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее независимости. Также он поблагодарил за постоянные молитвы за мир в нашей стране.

Собеседники обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, ситуацию с нарушением основных прав и свобод человека, свободы вероисповедания на временно оккупированных территориях Украины.

Владимир Зеленский отметил, что один из факторов, который агрессор применяет против Украины как гибридное оружие, - религиозный.

Кроме того, президент поблагодарил Вселенского Патриарха за внимание и поддержку детей украинских воинов, потерявших родителей в результате российской агрессии.

"Знаю, как тепло вы принимали их в вашей резиденции на Фанаре в 2018 году. Высоко ценю готовность провести встречу с ними в рамках вашего визита", - сказал он.

Вселенский Патриарх отметил, что молится за мир в Украине, и благословил украинский народ от имени Матери-Церкви.



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