Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Зеленский поблагодарил Варфоломея за посещение Украины

Зеленский поблагодарил Варфоломея за посещение Украины

21 августа, 2021 суббота
12:30
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем, который прибыл с визитом в Украину

Об этом передает Еспресо.TV .

"Прежде всего хочу поблагодарить вас за этот визит. Для меня лично, для Украины, для нас всех - это большая честь, что вы присоединились к нам в такие важные дни, когда мы отмечаем 30-летие нашей независимости. Это для нас очень важно", - заявил Зеленский.

"И именно на 30-летие независимости Украины. И это знаковое событие, потому что это происходит в год 30-летия вашего избрания Вселенским Патриархом", - приводит слова президента пресс-служба главы украинского государства.

Со своей стороны Варфоломей поблагодарил президента Украины за приглашение и отметил, что счастлив быть на прекрасной гостеприимной украинской земле, особенно тогда, когда Украина празднует 30-ю годовщину независимости.

"Для нас большая честь отпраздновать вместе с вами эту важную для Украины дату", - сказал Патриарх.

Во время разговора со Вселенским Патриархом Владимир Зеленский отметил, что наша страна является уникальным примером мирного сосуществования многих конфессий.

Также глава государства поблагодарил Его Святейшество за безоговорочную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее независимости. Также он поблагодарил за постоянные молитвы за мир в нашей стране.

Собеседники обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, ситуацию с нарушением основных прав и свобод человека, свободы вероисповедания на временно оккупированных территориях Украины.

Владимир Зеленский отметил, что один из факторов, который агрессор применяет против Украины как гибридное оружие, - религиозный.

Кроме того, президент поблагодарил Вселенского Патриарха за внимание и поддержку детей украинских воинов, потерявших родителей в результате российской агрессии.

"Знаю, как тепло вы принимали их в вашей резиденции на Фанаре в 2018 году. Высоко ценю готовность провести встречу с ними в рамках вашего визита", - сказал он.

Вселенский Патриарх отметил, что молится за мир в Украине, и благословил украинский народ от имени Матери-Церкви.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Варфоломей
патриарх
патриарх Варфоломей
религиозные новости
Читайте также:
Северный поток-2
20 августа, 2021 пятница
Байден подписал указ о санкциях против строителей "Северного Потока-2"
Тарифи на електроенергію
19 августа, 2021 четверг
Все, кто использовал менее 250 кВт электроэнергии, будут платить по льготному тарифу, другие - больше, - член НКРЭКУ Бабий
Зеленский Порошенко
19 августа, 2021 четверг
Зеленского на президентских выборах поддержали бы 27% украинцев, за Порошенко проголосовали бы почти 15%, - опрос "Рейтинга"
Киев
+17
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.58
    Покупка 26.58
    Продажа 26.84
  • EUR
    Покупка 30.94
    Продажа 31.42
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
21 августа
13:54
Тихановская и сенатор Менендес просят МВФ и Белый дом не помогать деньгами Лукашенко
13:30
Самолет ВСУ с эвакуированными на борту вылетел из Кабула
13:07
Патриарх Варфоломей к украинцам: "Чувствую себя здесь как дома"
12:11
Водители против пешеходов. В Каменском молодчики на "Опеле" "зачистили" проезжую часть от дедушек с узлами
11:50
Стало известно, когда начнутся занятия в университете Зеленского
11:26
Хуже, чем в Албании. Уровень вакцинации в Украине является самым низким среди стран Европы
11:00
Внучка Лукашенко поступила в Московский госуниверситет
10:35
Байден пояснил, кого будут эвакуировать из Афганистана
10:06
Новый всплеск коронавируса: в Украине за сутки заразились 1732 человека, умерли 38
10:00
Андре Тан
Андре Тан вместе со звездами: Олей Поляковой, Еленой Кравец, Наталией Могилевской, Анной Ризатдиновой, Валерией Гуземой, Жаном Беленюком поддерживают талант детей с особыми потребностями
09:37
"Это абсурд". В Беларуси в течение месяца картофель подорожал на 188%
09:13
Данилов, Кулеба, Зеркаль, Денисова, Джапаров. Кремль ввел новые санкции против украинцев
08:54
На Васильковской в Киеве загорелась кровля 5-этажки
08:28
Захоронения жертв коммунистического террора в Одессе: выявлено уже 29 братских могил
08:00
"Ворскла" - "Металист 1925"
УПЛ: результаты матчей и расписание трансляций 5-го тура чемпионата Украины по футболу
07:51
Школы с вакцинированными учителями могут выиграть новые компьютеры
07:20
"Талибан" готовит новую систему управления Афганистаном, - Reuters
2021, пятница
20 августа
23:28
Доминик Собослай и Мохаммед Симакан
"Лейпциг" разгромил "Штутгарт" в Бундеслиге
23:03
Режим Лукашенко намерен ликвидировать объединение белорусов мира "Бацькаўшчина"
22:41
США на саммите Крымской платформы представит министр энергетики
22:26
Северный поток-2
Байден подписал указ о санкциях против строителей "Северного Потока-2"
22:18
Под Киевом произошел пожар в пятиэтажке, жителей эвакуировали
21:49
37 мигрантов погибли в океане, пытаясь достичь Канарских островов
21:37
Сергей Болбат
Лидер УПЛ "Десна" объявила о трансфере футболиста сборной Украины со "Шахтера"
21:22
"Ворскла" - "Металист 1925"
"Ворскла" уверенно победила "Металлист 1925" в УПЛ
21:21
В Украину прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей
21:02
ЦВК
ЦИК не может организовать местные выборы на Донбассе из-за нарушения режима "тишины"
20:47
Алексей Навальный
США ввели санкции против РФ к годовщине отравления Навального
20:46
Алексей Данилов
Данилов о планах Нацсовета лишить лицензии канал "НАШ": стоит немножко присмотреться к гостям
20:31
Вадим Мельник
Главу ГФС Мельника назначили руководителем Бюро экономической безопасности
20:15
Виталий Кличко
Киевсовет введет мораторий на реконструкцию объектов культурного наследия XIX-XX веков, - Кличко
20:14
Силы сопротивления отбили у талибов еще два района провинции Баглан, - министр обороны Афганистана
19:52
На репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве показали турецкий беспилотник Bayraktar
19:39
В Чернигове разоблачили схему сбыта фальсифицированного алкоголя
Изъято 22 тыс. литров спирта: в Чернигове разоблачили схему сбыта фальсифицированного алкоголя
19:26
В России телеканал "Дождь" признали "иноагентом"
19:16
Виталий Кличко
Данилов: СНБО не имеет полномочий увольнять Кличко
19:00
Путин Меркель
Встреча Путина с Меркель: Кремль завил о нарушении Украиной "Минска", ФРГ - о необходимости транзита газа через Украину после 2024 года
18:57
РНБО
СНБО ввела санкции против причастных к обыскам и задержанию крымских татар в Крыму
18:49
До 2031 года на развитие ракетного вооружения Украины потратят более 200 млрд грн
18:29
СНБО ввела санкции против Шария и Деркача
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV