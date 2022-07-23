Зеленский поблагодарил Токаева за слова о "ЛДНР", которые он сказал в глаза Путину
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидера Казахстана Касим-Жомарта Токаева за категорический отказ признавать "ЛДНР"
Об этом Зеленский написал в twitter .
"Провел телефонный разговор с президентом Казахстана. Поблагодарил за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины, непризнание т.н. ЛНР, ДНР. Обсудили конкретные проекты взаимодействия в экономике, энергетике, цифровизации. Обменялись поздравлениями с 30-летием украинско-казахстанских дипотносителей Зеленский.
Заявление о том, что Казахстан не собирается признавать квазигосударственные образования "ЛНР" и "ДНР"
Токаев сделал на петербургском международном экономическом форуме, сидя рядом с российским диктатором Владимиром Путиным.
- 17 июня Токаев публично заявил о недопустимости признания его страной ЛДНР.
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