Об этом Зеленский написал в twitter .

"Провел телефонный разговор с президентом Казахстана. Поблагодарил за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины, непризнание т.н. ЛНР, ДНР. Обсудили конкретные проекты взаимодействия в экономике, энергетике, цифровизации. Обменялись поздравлениями с 30-летием украинско-казахстанских дипотносителей Зеленский.

Заявление о том, что Казахстан не собирается признавать квазигосударственные образования "ЛНР" и "ДНР"

Токаев сделал на петербургском международном экономическом форуме, сидя рядом с российским диктатором Владимиром Путиным.

17 июня Токаев публично заявил о недопустимости признания его страной ЛДНР.

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