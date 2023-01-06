Зеленский поблагодарил Шольца за Marder и Patriot и встретился с американскими сенаторами
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за новый пакет оборонной помощи
Об этом Зеленский написал в телеграме.
"Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Поблагодарил за мощный оборонный пакет, в том числе несколько десятков "Мардеров" и батарею Patriot. Обсудили дальнейшее сотрудничество для усиления украинской армии", - сообщил Владимир Зеленский.
После этого президент Украины отчитался о встрече с американскими сенаторами Джеком Ридом и Ангусом Кингом.
"Обсудили текущую ситуацию на передовой и риски возможной эскалации. Российское предложение "прекращения огня" – это манипуляция, за которой агрессор пытается скрыть свои настоящие военные планы и намерения", – сообщил Владимир Зеленский.
- Президент Джо Байден и канцлер Олаф Шольц после телефонных переговоров объявили о совместном пакете военной помощи Украине: США намерены поставить Украине БМП Bradley, а Германия - БМП Marder.
- Издание Spiegel писало, что Германия планирует поставить Украине от 20 до 40 БМП Marder.
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