Зеленский поблагодарил Сенат США, который поддержал резолюцию о признании РФ спонсором терроризма
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских сенаторов, единогласно одобривших резолюцию с призывом к госсекретарю признать Россию государством-спонсором терроризма
Об этом он сказал во время вечернего видеообращения.
"Хочу поблагодарить американских сенаторов, единогласно одобривших резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать Россию государством – спонсором терроризма. Можно взять любой день в Украине – сегодняшний или любой другой после 24 февраля, чтобы увидеть, что никто в мире не вкладывается в терроризм больше, чем Россия. Это действительно требует юридической реакции на глобальном уровне. И нет никакой рациональной причины, чтобы такой реакции не было, в частности, в США", - сказал он.
- 24 июня комитет сената США одобрил резолюцию о признании РФ страной-спонсором терроризма.
- 21 июля двухпартийная группа высокопоставленных сенаторов США представила в Верхней палате проект резолюции о признании действий России в Украине.
- 28 июля сенат США принял резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма.
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