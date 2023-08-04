Зеленский поблагодарил СБУ за возвращение войны назад – в Россию

Об этом он заявил в вечернем обращении.

"Был сегодня и доклад руководителя СБУ Малюка. Скажу только, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад - государству-агрессору", - сказал лидер государства.

Он также отметил, что содержание разговора с Василием Малюкм рассказывать не будет.

"Что несешь миру, с тем сам и оказываешься", - добавил президент.

Взрывы в Новороссийске

Утром в пятницу, 4 августа, жители российского города Новороссийски сообщили о взрывах. Минобороны РФ заявило, что Украина якобы атаковала двумя морскими дронами военно-морскую базу в городе.

Губернатор края сказал, что пострадавших и разрушений в результате атаки якобы нет. Отмечалось, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не пострадала, отгрузка нефти продолжается, но движение судов в порту временно прекращено.

Впоследствии, в сети появилась информация, что подбит десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, об этом писал и один из российских пропагандистов. Он утверждал, что якобы затоплен один из отсеков, из-за чего судно опрокинуло на бок.

Спикер Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук отметил, что ВМС Вооруженных Сил Украины не имеют отношения к инциденту в Новороссийске.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в пятницу, 4 августа, прокомментировал взрывы в Новороссийске и отметил, что это серьезная оплеуха для российского руководства.