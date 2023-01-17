Зеленский поблагодарил Нидерландов за намерение поставить Украине системы Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Премьер-министру Нидерландов Марку Рютте за намерение передать Украине ЗРК Patriot, которые усилят украинскую ПВО
Об этом он отметил в twitter .
"Благодарен Премьер-министру Нидерландов Марку Рютте за намерение передать Украине ЗРК Patriot. Это весомое усиление украинской ПВО, защита наших городов и граждан от ракетного террора РФ. Ценим действенную поддержку со стороны правительства Нидерландов в противодействии агрессору! Двигаемся вместе вперед, к общей победы!", - написал Зеленский.
- 17 января в Нидерландах подтвердили предоставление Украине системы ПВО Patriot.
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