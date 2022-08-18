Об этом президент Украины сообщил на итоговом брифинге, передает Эспрессо.TV .

"Мы обсудили экспортную зерновую инициативу, которая была достигнута благодаря нашим совместным усилиям и помогает решать глобальный продовольственный кризис. Обозначили возможные направления дальнейшего развития инициативы, ее совершенствование и повышение безопасности ее реализации. Это глобальная потребность, чтобы увеличивалось количество судов, безопасно экспортирующих продовольствие из Украины. Наше государство готово быть и точно будет гарантом продовольственной безопасности", - отметил Владимир Зеленский.

Он особо отметил проблему торговли краденой Россией в Украине продовольствием.

"Я уверен, что наши гости, как и все украинцы, осуждают кражи кафиров на временно захваченных территориях Украины. Они грабят фермеров, портовые объекты и пытаются продавать украинское зерно. Мы подчеркиваем неприемлемость любой торговли краденым", - сообщил президент. Украины.

Отметим, что Зеленский после встречи с Эрдоганом и Гутеррешем отметил , что переговоры с РФ возможны только если российские войска уйдут из Украины.

Также Зеленский подчеркнул , что ядерный шантаж России должен стать последним аргументом для признания РФ государством-террористом.

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