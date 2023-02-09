Об этом Зеленский заявил во время выступления в Европарламенте 9 февраля.

Украинский лидер поблагодарил всех, кто помогает Украине, отметив, что это не только политики, и рядовые граждане ЕС, которые, в частности, поддержали наших беженцев.

"Судьба Европы никогда не зависела только от политиков. Не должно быть такой иллюзии и сейчас. Каждый и каждая из вас важны. Каждый и каждая из вас сильны. Каждый и каждая из вас способны повлиять на наш общий результат. На нашу общую победу... Я хочу вас поблагодарить - всех, кто помогал нашим людям, нашим обычным людям, нашим переселенцам. Кто призвал своих лидеров увеличивать поддержку - поддержку защиты этих наших обычных людей. Кто выходил на площади, кто задавал вопросы, кто распространял правду о российской агрессии. Кто воздержался от соблазнов российской дезинформации и кто рядом с нами в борьбе за жизнь. В борьбе за Европу", - сказал Зеленский.

"Я благодарю всех, кто помогает Украине жизненно необходимым снабжением. Оружием и амуницией. Энергетическим оборудованием и горючим. Тысячами вещей, без которых не выдержать в этой тотальной войне", - добавил он.