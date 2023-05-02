Зеленский побеседовал с президентом Союза Коморских Островов, представляющим Африку на саммите G7
Зеленский провел телефонный разговор с президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани, который будет представлять Африканский Союз на саммите G7
Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.
"Рад первому в истории отношений контакту с Президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани. Поздравил коллегу с избранием главой Африканского Союза. Отметил, что Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Африкой и, со своей стороны, готова оставаться гарантом продовольственной безопасности мира", - говорится в сообщении.
Президент поблагодарил коллегу за принципиальную позицию и поддержку Украины в ООН и на других площадках и пригласил присоединиться к реализации украинской формулы мира.
- Отметим, что ранее правительство Японии пригласило Африканский союз на предстоящий саммит G7, и исключило из него постоянного участника ЮАР, поддерживающего политику России. Союз Коморских Островов председательствует в континентальной организации, поэтому его президент станет представителем Африки на представительном форуме.
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