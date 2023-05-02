Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

"Рад первому в истории отношений контакту с Президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани. Поздравил коллегу с избранием главой Африканского Союза. Отметил, что Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Африкой и, со своей стороны, готова оставаться гарантом продовольственной безопасности мира", - говорится в сообщении.

Президент поблагодарил коллегу за принципиальную позицию и поддержку Украины в ООН и на других площадках и пригласил присоединиться к реализации украинской формулы мира.