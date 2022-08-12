Зеленский побеседовал с Папой Франциском и рассказал о преступлениях россиян в Украине

Об этом Зеленскийнаписал в Twitter.

"Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор творит в Украине", - написал президент.

8 августа в эфире Еспресо посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил , что Папа Римский хочет подтвердить близость с Украиной визитом в страну.

Напомним, нынешний Папа Римский Франциск придерживается точки зрения на агрессию России как двусторонний конфликт. К тому же он говорит, что страны НАТО якобы "могли спровоцировать Путина" напасть на Украину.

30 июля глава Украинской греко-католической церкви Святослав заявил, что восприятие и оценка вторжения РФ в Украину как якобы двустороннего конфликта не соответствует истине и мешает правильно оценивать события. "Я считаю, что нужно прекратить говорить о конфликте, следует говорить о военных преступлениях в Украине. Надо прекратить попытки понять или защищать интересы агрессора или быть посредниками между интересами агрессора и жертвы. Нулевая толерантность к применению насилия!" – подчеркнул предстоятель УГКЦ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb