Зеленский побеседовал с Папой Франциском и рассказал о преступлениях россиян в Украине
Президент Украины проинформировал Папу Римского об агрессии, которую РФ совершает против Украины, и о страшных преступлениях России
Об этом Зеленскийнаписал в Twitter.
"Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор творит в Украине", - написал президент.
- 8 августа в эфире Еспресо посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил , что Папа Римский хочет подтвердить близость с Украиной визитом в страну.
- Напомним, нынешний Папа Римский Франциск придерживается точки зрения на агрессию России как двусторонний конфликт. К тому же он говорит, что страны НАТО якобы "могли спровоцировать Путина" напасть на Украину.
- 30 июля глава Украинской греко-католической церкви Святослав заявил, что восприятие и оценка вторжения РФ в Украину как якобы двустороннего конфликта не соответствует истине и мешает правильно оценивать события. "Я считаю, что нужно прекратить говорить о конфликте, следует говорить о военных преступлениях в Украине. Надо прекратить попытки понять или защищать интересы агрессора или быть посредниками между интересами агрессора и жертвы. Нулевая толерантность к применению насилия!" – подчеркнул предстоятель УГКЦ.
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