Зеленский по поводу заявления о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях: не стоит терять бдительность, российская армия имеет значительный потенциал для продолжения атак
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления России по сокращению боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях
Об этом он заявил в обращении, передает Эспрессо.TV.
"Уверен, вы сегодня видели новость, что российское военное ведомство якобы решило сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Что ж, так можно сказать и о Чернобыевке, будто российская авиация просто решила поменьше летать, а российская техника поменьше ездить", - сказал Зеленский. .
Он поблагодарил всех, кто обеспечивает оборону Киева.
"Именно их храбрые и эффективные действия заставляют врага отходить на этом направлении. Однако, не стоит терять бдительность – ситуация не стала легче. Масштаб вызовов не уменьшился. Российская армия все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак против нашего государства. У них еще много техники и хватает абсолютно бесправных людей, которых они могут отправить в котел войны, поэтому мы не расхолодаемся, не снижаем наши оборонные усилия, как на севере нашего государства, так и у всех, других регионах, куда временно зашли российские войска", - подытожил президент.
- Напомним, 29 марта на переговорах с РФ в Стамбуле Украина предложила новую систему безопасности. После переговоров российская делегация заявила о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях.
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