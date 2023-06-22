Зеленский: По данным разведки, РФ рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС
Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной Запорожской АЭС, который приведет к выбросу радиации
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Только что был доклад нашей разведки и Службы безопасности Украины. Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции - террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", - сказал глава государства.
По его словам, радиация может распространиться где угодно, это зависит только от направления ветра.
"Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам – каждому в мире. Все доказательства. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка – все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Все", - сказал Зеленский.
Он призвал мир действовать решительно, чтобы предотвратить теракт, который может иметь большие масштабы, чем подрыв Каховской ГЭС.
- О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно еще в мае.
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